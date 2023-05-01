الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع أشرف حكيمي بالانتقالات الصيفية

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي، ظهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2026، ولكن قد يرغب اللاعب في الرحيل خاصة في ظل استمرار ابتعاد الفريق عن تحقيق البطولات الأوروبية وكذلك هجوم جماهير النادي ضده.

ووفقًا لما ذكره موقع "Football insider" فإن إدارة مانشستر يونايتد ألقى الضوء على أشرف حكيمي كأحد أهداف سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجاد أشرف حكيمي منذ بداية مسيرته اللعب في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى لعبه في مركز الظهير الأيسر ولاعب وسط الملعب.

وأشار الموقع إلى أن إريك تين هاج، المدير الفني ليونايتد يرغب في ضم ظهير أيمن ليشارك بشكل أساسي مع الفريق على الرغم من وجود الثنائي ديوجو دالوت، وأرون وان بيساكا في هذا المركز.

ولعب أشرف حكيمي 78 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 8 أهداف وصنع 11 لزملائه في الفريق.

ومن المتوقع أن تطلب إدارة نادي باريس سان جيرمان من 50 إلى 60 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن خدمات أشرف حكيمي.

وانضم أشرف حكيمي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي انضم له بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف 2020.


وبدأ حكيمي مسيرته ضمن صفوف شباب ريال مدريد وتدرج في المراحل العمرية للفريق قبل تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2017، ثم أعير لبروسيا دروتموند في صيف 2018 لمدة موسمين وبعد عودته من الإعارة رحل عن الفريق لإنتر.

 

كما شارك حكيمي في 62 مباراة بقميص منتخب المغرب، وسجل 8 أهداف وصنع مثلها.

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