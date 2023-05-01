الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. تكريم 4 من رموز الثقافة العربية لجهودهم في خدمة قضايا المجتمع

تكريم 4 من رموز الثقافة
تكريم 4 من رموز الثقافة العربية

تحتفي مجلة ديوان العرب الإلكترونية، اليوم الاثنين، برموز الثقافة العربية وتوزع جوائز مسابقتها التاسعة في القصة القصيرة للطفل.

يقام الاحتفال في الرابعة من عصر اليوم بقاعة الاحتفالات بحزب التجمع حيث يقوم المنظمون بتوزيع جوائز الدورة التاسعة من مسابقاتها الأدبية التى تم تخصيصها هذا العام في مجال أدب الكتابة للطفل؛ القصة القصيرة، والذى يتزامن مع احتفال المجلة بمرور ربع قرن على تأسيسها في شهر يوليو من عام 1998.

تكريم رموز الثقافة

كما يتضمن الاحتفال تقليدا عريقا بتكريم رموز الثقافة العربية، إذ سيتم هذا العام الاحتفال بتكريم 4 من رموز الثقافة العربية المبدعين هم الروائي والقاص والصحفي محمد جبريل، والفيلسوف والشاعر والناقد حسن طلب، والكاتبة الروائية والباحثة والمترجمة سهير المصادفة، والكاتب والقاص السوري إبراهيم صموئيل، تقديرًا لما بذلوه من جهد في خدمة الثقافة العربية والعالمية والتوعية بقضايا الأمة العربية.

وشهدت دورة المسابقة لهذا العام، إقبالا قياسيا بإجمالي 327 مشاركا ومشاركة من 15 دولة عربية، وكانت المشاركات الأكبر من نصيب مصر بإجمالي 146 مشاركا ومشاركة بنسبة 44.6 وكانت نسبة المشاركين الذكور 61 % بإجمالي 129 198 مشاركة، مقابل الإناث بنسبة 39% بإجمالي 129 مشاركة، أما متوسط أعمار المشاركين فكان 43 عاما حيث كان أكبر المتسابقين سنا يبلغ من العمر 87 عاما وأصغر متسابق في عمر السبعة أعوام.

مجلة ديوان العرب

يرأس تحرير مجلة ديوان العرب الشاعر والروائي الفلسطينى عادل سالم، ويضم مجلسها الاستشاري الناقد والباحث الأكاديمي صلاح السروي من مصر، ومصطفى يعلي، أستاذ الأدب العربي بجامعة ابن طفيل بالمغرب، وأحمد زياد محبك، أستاذ الأدب العربي بجامعة حلب، ونجمة حبيب أستاذة الأدب العربي بجامعة سيدني بأستراليا، والقاص المصري أحمد الخميسي.

تصدر مجلة ديوان إلكترونيا، وتعمل بجهود ذاتية وتطوعية من أعضاء مجلس التحرير والمجلس الاستشارى. 

ويشارك في الاحتفال الشاعرة الفلسطينية آمال عواد رضوان، والشاعرة الفلسطينية هيام قَبَلان، والناقد صلاح السروي، والشاعر اللبنانى الدكتور علي نسر، والقاص أحمد الخميسي،  والمؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين، والشاعرة ثريا العسيلى، والأديبة زينب العسال، والأديب محمد فرج، والشاعر عيد عبد الحليم، والكاتبة أسماء أبو زيد وغيرهم من نجوم الثقافة والفكر العربي.

تكريم رموز الثقافة الشاعر حسن طلب الروائية سهير المصادفة الروائي محمد جبريل القاص السوري إبراهيم صموئيل مجلة ديوان العرب

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