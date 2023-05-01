الجارديان: ارتفاع أسعار الفائدة التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة في أمريكا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ارتفاع أسعار الفائدة هو التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، بعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لبعض الوقت من أن ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق وقتًا حتى يتحول إلى الاقتصاد الحقيقي.

وتابعت الصحيفة أنه منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - السعر الذي يفرضه على البنوك الأعضاء للوصول إلى الأموال - من 0.25٪ إلى 5٪. هذه زيادة بمقدار 20 ضعفًا في عام واحد فقط، وسيجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى هذا الأسبوع - وقد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

- الارتفاع السريع غير المعتاد في أسعار الفائدة أدى لقيام بعض البنوك بسوء تقدير إدارة أموالها

وأضافت، عندما ترتفع التكلفة بهذا القدر في مثل هذا الوقت القصير، يكون لها تأثير في النهاية، ليس فقط علي تكاليف الاقتراض للمستثمرين والشركات، بل أدى الارتفاع السريع غير المعتاد في أسعار الفائدة إلى قيام بعض البنوك بسوء تقدير إدارة أموالها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى استطلاع جديد شمل أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، أن 76٪ منهم يمتلكون نقودًا كافية للعمل لمدة 60 يومًا فقط، بينما يضطر العديد من هذه الشركات الصغيرة إلى البحث في مكان آخر عن التمويل - مثل المقرضين عبر الإنترنت، وبتكاليف أعلى بكثير.

وأوضح التقرير أنه في ولايتي بنسلفانيا، هناك منح مطابقة لمساعدة الشركات على توفير تدريب للقوى العاملة، ويتم توفير أكثر من 10 مليارات دولار في شكل منح وقروض واستثمارات في رأس المال من قبل الحكومة الفيدرالية من خلال مبادرة ائتمان الأعمال الصغيرة على مستوى الولاية.

كما توزع ولاية ماريلاند أكثر من مليون دولار على الشركات المصنعة المحلية، وتقدم ولاية كونيتيكت قروضًا منخفضة الفائدة لشركاتها، وتمول ولاية نيو جيرسي برامج تسويق مجانية للشركات الصغيرة.