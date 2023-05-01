الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة شاب لسيارة دون عجلة القيادة

متهم
متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بقيادة سيارة بدون عجلة قيادة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك " يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بقيادة سيارة ونزع عجلة القيادة أثناء السير معرضاً حياته والأخرين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة والشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة). 

عقب تقنين الإجراءات  تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين وجود بعض المخالفات المرورية فى السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لتعريضه حياة المواطنين للخطر وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة للمخالفات المرورية.

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"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة شاب لسيارة دون عجلة القيادة

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