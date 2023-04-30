الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد هاني في التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد هاني في التشكيل
محمد هاني في التشكيل المثالي

شهد التشكيل المثالي لمواجهات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تواجد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أطاح بفريق الرجاء البيضاوي المغربي من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهابًا بهدفين دون رد والتعادل سلبًا في مباراة الإياب.

وكشف موقع Sofascore عن التشكيل المثالي لمواجهات الإياب والذي شهد تواجد 3 لاعبين من فريق الوداد المغربي ومثلهم من الترجي ولاعبين اثنين من صن داونز الجنوب أفريقي، ثم لاعب واحد من الأهلي ومن الرجاء ومن شبيبة القبائل.

وضم التشكيل كلا من:

يوسف مطيع (الوداد) - أبو الفتح (الوداد) - ياسين مرياح (الترجي) - محمد امين توجاي (الترجي) - محمد هاني (الأهلي) - يحيى جبران (الوداد) - ثيبو زواني ( صن داونز) - محمد بنتايك (الرجاء) - أدم رجم (شبيبة القبائل) - مورينا (صن داونز) - محمد علي بن رمضان (الترجي)

كان الأهلي قد تأهل لملاقاة الترجي التونسي في نصف النهائي، بينما سيواجه الوداد المغربي نظيره ماميلودي صن داونز.

محمد هاني الاهلى دورى ابطال افريقيا الترجي التشكيل المثالي

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

قمة التنمية والسلام والسلاح

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

إنقاذ حياة طفلة من عيب خلقي بالبطن في "الأطفال التخصصي" ببنها

وزير الرياضة يشيد بـ إنجازات منتخبي التنس والقوس والسهم

"فاز 16 ألفا".. تفاصيل إعلان نتيجة قرعة الحج السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة