محمد هاني في التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

شهد التشكيل المثالي لمواجهات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تواجد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أطاح بفريق الرجاء البيضاوي المغربي من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهابًا بهدفين دون رد والتعادل سلبًا في مباراة الإياب.

وكشف موقع Sofascore عن التشكيل المثالي لمواجهات الإياب والذي شهد تواجد 3 لاعبين من فريق الوداد المغربي ومثلهم من الترجي ولاعبين اثنين من صن داونز الجنوب أفريقي، ثم لاعب واحد من الأهلي ومن الرجاء ومن شبيبة القبائل.

وضم التشكيل كلا من:

يوسف مطيع (الوداد) - أبو الفتح (الوداد) - ياسين مرياح (الترجي) - محمد امين توجاي (الترجي) - محمد هاني (الأهلي) - يحيى جبران (الوداد) - ثيبو زواني ( صن داونز) - محمد بنتايك (الرجاء) - أدم رجم (شبيبة القبائل) - مورينا (صن داونز) - محمد علي بن رمضان (الترجي)

كان الأهلي قد تأهل لملاقاة الترجي التونسي في نصف النهائي، بينما سيواجه الوداد المغربي نظيره ماميلودي صن داونز.