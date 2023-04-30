الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ساليرنيتانا يفرض التعادل على نابولي ويؤجل حسمه للتتويج بالدوري الإيطالي

فيكتور أوسيمين مهاجم
فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي

سقط فريق نابولي في فخ التعادل أمام ضيفه ساليرنيتانا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ دييجو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “ سيريا إي”، موسم 2022-2023.

وكان فريق نابولي يحتاج لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل تحقيق لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة ملاحقه لاتسيو أمام إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

افتتح الأوروجواياني ماتياس أوليفيرا التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 62، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها جياكومو راسبادوري من الجهة اليمنى.

وأثناء احتفالات جمهور فريق الجنوب باقترابهم من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي، استطاع السنغالي بولاي ديا تسجيل هدف التعادل لـ ساليرنيتانا في الدقيقة 84، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق نابولي لـ 79 نقطة في المركز الأول، ورصيد ساليرنيتانا لـ 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويحتاج فريق الجنوب، لتحقيق نقطتين فقط في الجولات المقبلة، من أجل التتويج بشكل رسمي، ببطولة الدوري الإيطالي.

نابولى ساليرنيتانا الدورى الايطالى بولاي ديا ماتياس أوليفيرا

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