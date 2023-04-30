الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على فولهام بهدفين لهدف فى الدورى الإنجليزى

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، بعد عركلة تيم ريام لـ جوليان ألفاريز.

وانبرى إيرلينج هالاند لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، مسجلًا الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، مسجلًا هدفه رقم 50 هذا الموسم بمختلف المسابقات.

واستطاع البرازيلي كارلوس فينيسيوس تسجيل هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة الخامسة عشرة من متابعة لتهئية زميله ويلسون للكرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 36، استطاع الأرجنتيني جوليان ألفاريز تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه.

وتغيب كيفن دي بروين، والهولندي ناثان آكي، عن قائمة فريقه مانشستر سيتي، لمواجهة فولهام، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يشعر أنه بخير، لديه إصابة ما ولم يستطع السفر معنا".

وأضاف: "موعد محدد للعودة؟ لا، لا أعرف".

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين دياز - كايل والكر.

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - جاك جيريليش.

خط الهجوم: رياض محرز - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 75 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي.