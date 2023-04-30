جامعة سوهاج تعقد اجتماعًا تحضيريًا تمهيدًا لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الأول

عقد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا تحضيريًا مع أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية استعدادًا لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الأول، والتي تقام فعالياته تحت عنوان "الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة"، وذلك يوم ٨ مايو المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مضيفاً ان المؤتمر يأتي في اطار اهتمام الجامعة بموضوعات التغيرات المناخية وتاثيراتها، وكذلك الاستراتيجية القومية لمجابهة التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور خالد عمران رئيس المؤتمر أن الاجتماع ناقش التجهيزات النهائية للمؤتمر استعداداً لعقده يوم الاثنين الموافق ٨ مايو المقبل، لافتًا إلى أن المؤتمر ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويناقش ويطرح بعض الحلول الممكنة للحفاظ على البيئة والوصول بها للتنمية المستدامة وذلك من خلال عدد من المحاور منها دور الجامعات والإعلام البيئي في التوعية بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، التحديات البيئية المستدامة (الطاقة النظيفة، تدوير المخلفات، ترشيد المياه، حماية المواقع الأثرية)، التنوع البيولوجي والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتحديات الاستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح عمران، أن المؤتمر سيناقش أيضًا الآثار الصحية السلبية للتغيرات المناخية وسبل الوقاية منها، ريادة الأعمال الخضراء والمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية المستدامة في ظل الجمهوربة الجديدة، التنمية المجتمعية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني والأحزاب تماشياً مع توجيهات الجمهورية الجديدة، إلى جانب إنجازات مصرية لدعم الاستدامة ومواجهة التغير المناخي المعاصر، ودور الجامعات في تعديل اتجاهات المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الي تأثير التكنولوجيا والرقمنة في الجمهورية الجديدة، إعداد المعلم في ظل التغيرات التغيرات المناخية ورؤية مصر ٢٠٣٠، التحول الي الاقتصاد الاخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر ان الاجتماع التحضيري شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي كليات الجامعة، واعضاء الجهاز الاداري مديري الادارات المختلفة ،حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصوره التي تعكس اهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.