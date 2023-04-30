حبس المتهمين بسرقة مخزن وحدة محلية فى الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بحبس المتهمين فى واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من الخفير المسئول عن المخزن بالوحدة المحلية لقرية فنارة الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 9 أسطوانات غاز وأسطوانة أكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وموتور مياه من المخزن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز فايد إلى مكان البلاغ وتم تشكيل فريق بحث أوكل إليه كشف واقعة السرقة والقبض على مرتكبيها واستعادة المحروقات.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.