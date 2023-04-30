أرقام مهمة عن سوق العمل في مصر.. 67.5% نسبة المشتغلين بشكل دائم

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام.

ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

مؤشرات عالمية

ووفقاً لتقديرات منظمة العمل بلغ معدل مشاركة المرأة فى القوى العاملة 47,4% عــــام 2022 مقارنة 72,3% للرجال.

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر:

• بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67,5% خلال عــــام 2022 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) مقابل 69,2% خلال عام 2021 وبنسبة انخفاض حوالى 1,7%.

• بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64,0% ، بينما بلغت 88,6 % للإناث خلال عام 2022.

• بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43,4 % خلال عــــام 2022 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فـأكثر).

• بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38,8%، بينما بلغت 70,7 % للإناث خلال عام 2022.

• بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,0% ، بينما بلغت 36,4% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2022.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر(45,8 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (46,3 ساعة) مقارنة بـ42,8 ساعة للإناث.

• بلغ متوسط عـدد ساعـات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (51,2 ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (50,4 ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (49,8 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال (45,1 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (49,4 ساعة).