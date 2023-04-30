في عدد مايو من "الثقافة الجديدة": سيد إمام.. سيد الهامش وسيرة صفية ربيع

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، مايو 2023، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر الذي جاءت افتتاحيته لهذه العدد بعنوان: "في ذكرى الغيطاني"، وفيها يسرد علاقة الغيطاني بحرب الاستنزاف. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر على مدار العام الحالي، كما يكشف طارق الطاهر في تحقيقه لهذا العدد عن سيرة صفية ربيع الأستاذة في قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة ويغوص في رحلتها العلمية ومعاركها الرقابية والأكاديمية.

ونقرأ في هذا العدد حوارًا مع الكاتب والروائي حجاج أدول، الذي يقول: "يؤسفني أن الشباب لا يعرفونني"، ويكتب عبد السلام الشاذلي شهادة عن الشاعر الكبير الراحل عبد العزيز المقالح، ويستكمل الكاتب محمد جبريل بابه "ع البحري" بمقال عنوانه: "الترجمة: نظرة مستقبلية"، كما نقرأ مقال محمد خلف الذي يكتب "العاطفة والعقل.

وأعدت المجلة ملفًا عن المترجم الكبير الراحل السيد إمام بعنوان: "السيد إمام.. سيد العقل"، كتب فيه نخبة من الكتاب، هم: صلاح اللقاني، سمير الفيل، عيد عبد الحليم، عمر شهريار، مدحت صفوت، محمد السيد إسماعيل، محمود خير الله.

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: محمود السنوسي عبادي، رجب سعد السيد، رمضان إبراهيم بشير، سوسن الشريف، أسامة الفرماوي، صلاح عبد الستار الشهاوي، يوسف أحمد حامد، عماد خلاف، عايدي علي جمعة، إسلام هنداوي، ضحى محمد حلمي السلاب، ياسر محمود محمد، عصام مهران، محمد عبد العزيز، علي المرسي.

أما في باب كتب فنقرأ: "موسى حوامدة.. حين يراود العدم الوجود" لعبد الوهاب عبد الرحمن، "المجاز السياسي.. البرهنة على الكذب أيسر من إثبات الحقيقة" لعاطف محمد عبد المجيد، "الأقنعة المتباينة في شعرية السماح عبد الله"، لخالد عبد القادر رطيل، "الملامح الأسطورية في القصة القصيرة عند حاتم رضوان"، لنهلة راحيل، "سطوة المكان وتحولات الذات المسرودة في جبل ناعسة"، لكاميليا عبد الفتاح، "الهنداو سيرة ينبغي أن تقرأ"، طارق فهمي حسين، "هكذا كان دستور الحاجات لعبد الله صبري" لمحمد سالم عبادة، "فلسفة الطرح السينمائي في ملكوت مصطفى جوهر"، لمحمد رمضان، ويكتب فوزي خضر في ديوان وشاعرة: للحب وجوه عند وفاء جلال.

كما يحتوي هذا العدد على ثلاث دراسات، فكتب أحمد الليثي الشاروني "والشمس طلعت يا عريس في وداع أحمد ربيع الأسواني"، وكتب علاء الجابري "منح جمال الدين الأفغاني من دخول مطار كابول"، وكتب عبد الصمد زهور "دنيس كوش.. تطور مفهوم الثقافة في الحضارة الغربية".

وفي الترجمة نطالع "المترجم قديسا"، لمحمد نصر الجبالي، "حوار مع أصغر الفائزين بالبوكر إليانور كاتون"، لليزا ألارديس، ترجمة: هويدا صالح، "الرفيق الدائم" لأماندا ماركس، ترجمة: محمد زين العابدين، واستعادة خليل كلفت لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "امبراطورية ميم.. العشرة بقرش"، لوليد الخشاب، ويكتب عبد الهادي شعلان "مشاعر للإيجار"، ونطالع مقال جابر بسيوني "السيد عقل.. نجم فن الزجل"، ويكتب حسين عبد البصير "معبد مدينة هابو"، كما نقرأ مقال محمد كمال "خيرات التكايا على موائد الجدران في معرض جيهان فايز"، ويحاور هاني عويد الفنان إبراهيم فيليب الذي يقول: "نعاني من كثرة الفنانين وقلة الجمهور"، ويكتب هاني عبد العزيز "ع السمسمية.. اسمع يا سيدي".

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، د. محمد عبد الباسط عيد، د. هشام زغلول، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.

مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.