منى مارية توصي بوضع رؤية لاستدامة التوسعات العمرانية الجديدة

قالت الدكتور منى مارية، عضو وحدة أبحاث جودة الحياة مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التيار الإصلاحي وضع عدد من التوصيات فيما يتعلق بملف القضية السكانية، أهمها الاستفادة من كم الاستثمارات الموجهة للمدن الجديدة من خلال تطبيق مفهوم التوسع العمراني الذكي، وكذلك وضع رؤية لاستدامة التوسعات العمرانية الجديدة تراعي الإنسان وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، وكذلك استخدام مدخل المدن الذكية في مجالي الخدمات والبنية الاساسية يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في إعادة توجيه التنمية بالمدن الجديدة في مصر.

وأوصت مارية، خلال مشاركتها بالندوة التي نظمتها مؤسسة “الدستور” حول قضايا لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة للمدن الجديدة في الدول النامية وكذلك الاستفادة من تجربة الصين في التعامل مع الكثافة السكانية، والتدخل بالمدن الجديدة القائمة وتبني استراتيجيات التنمية المستدامة العالمية، وفهم ودراسة سلوك الهجرة الداخلية في مصر ووضع ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى مراجعة النظر في مناطق الامتداد العمراني للمدن الجديدة القائمة، وأخيرا الاهتمام بالمدن القائمة وتأكيد هويتها والحفاظ على أصول الثقافة المصرية وتراثها.

وواصلت مؤسسة "الدستور" بقيادة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها حول آخر استعدادات الأحزاب السياسية للحوار الوطني، والمقرر انطلاقه رسميا بعقد الجلسة الافتتاحية الأربعاء المقبل 3 مايو.

واستضافت مؤسسة "الدستور" أمس السبت، عددا من القيادات الحزبية والسياسية الممثلة للتيار الإصلاحي الحر، والذي يضم 4 أحزاب سياسية هي حزب الجيل الديمقراطي، الإصلاح والنهضة، الاتحاد، ومصر القومي، للحديث عن رؤية أحزاب التيار فيما يخص قضايا المحور المجتمعي.

وشارك في الندوة من قيادات حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي رئيس الحزب، والدكتور أحمد محسن أمين التنظيم، الدكتور فتوح خليل، رئيس لجنة التعليم والعميد السابق لكلية الآداب، والدكتور هشام الجندي رئيس لجنة الرياضة رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتورة منى مارية.

ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز رئيس الحزب، وأحمد عمرو الأمين العام للحزب، ومصطفى كريم، ومروة النجار مسئولة ملف التعليم ما قبل الجامعي - أمينة التعليم بالحزب، وعبد الحميد أسامة الأمين المساعد اللجنة الاجتماعية بحزب الاصلاح والنهضة.

ومن قيادات حزب مصر القومي المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر.

ومن قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب، وهيكل محمد حسن، وعماد سلامة عبدالرحمن.