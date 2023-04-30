الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح محلات تجارية ووحدات ومخبز للبيع بالمزاد العلنى بحدائق العاصمة

الإسكان
الإسكان

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، طرح 10 محلات تجارية بمساحات تتراوح ما بين 15 و28 متراً بجانب طرح 5 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين 34 و55 متراً، بالإضافة إلى مخبز مجهز بالمعدات بمركز خدمات منطقة 6 بمساحة 558 متراً، للبيع بالمزاد العلني، وذلك بعد غد الثلاثاء 2 مايو 2023 بمبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة، والذى يقع بالكيلو 46 طريق القاهرة/ السويس.                                                      

وأضاف مصطفى أنه تم طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت– صيدلية - منظفات - مطعم - ألبان - أدوات كهربائية - حدايد وبويات - خضروات وفاكهة - تنظيف وكى ملابس - فطاطرى وحلواني  - طيور حية - جزار - عطارة وعلافة - مجمدات - مخبوزات – حلاق – كوافير)، كما تم طرح الوحدات بأنشطة (عيادة - محام – محاسب -  تأجير سيارات)، وغيرها من الأنشطة التى يحتاجها سكان المدينة، وتسهم في توفير فرص عمل ولزيادة نسبة الإشغال بالمدينة.

وأكد أن كراسة الشروط متاحة بإدارة العطاءات والعقود بالجهاز فى المواعيد الرسمية لجهاز المدينة، مضيفاً أنه بالنسبة لشروط دخول المزاد للوحدات الإدارية والمهنية يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية ومهنية، ويتم استكمال سداد نسبة (25 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

وقال: بالنسبة للمحال التجارية يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجاري ويتم استكمال سداد نسبة (10 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمخبز المجهز بالمعدات يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 100 ألف جنيه، ويتم استكمال سداد نسبة (10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد  فور رسو المزاد.

الاسكان محال تجارية المزاد العلني حدائق العاصمة مخبز

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