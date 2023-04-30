ننشر أسماء الصحايا والمصابين فى حادث تصادم ميكروباص ونقل بالمنيا

حصلت "الدستور" على أسماء الضحايا والمصابين في الحادث الذي شهده الطريق الصحراوي الغربي بعد وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أمام مصنع سكر بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 12 آخرين.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 6 أشخاص هم: نظمي فهمي لمعي، محمد كمال أحمد 45 عاما، إبراهيم علي محمد 27 عاما، طفله مجهولة الاسم والعنوان، سيدة مجهولة الاسم والعنوان، شاب مجهول الاسم والعنوان، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب في حادث المنيا، 12 شخص هم: أحمد سيد عبد الموجود، 24 عاما، محمود رفعت يحيى، 23 عاما، ريتاج أحمد كمال أحمد، 7 أعوام، وشقيقتها رودينا 11 عاما، محمد علي محمد، 32 عاما، فاتن عبد الكريم محمود، 47 عاما، محفوظ محمد حميدة، 62 عاما، محمد ممتاز عبد الهادي، 31 عاما، حامد السيد حامد 35 عاما.

كما أصيب 3 أشخاص مجهولي الاسم والعنوان، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولى ميكروباص والثانية سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المحافظة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى ملوي التخصصي والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.