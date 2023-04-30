مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وآخرى نقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولى ميكروباص والثانية سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المحافظة.

ووأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية اللازمة.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع الهيئة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى ملوي التخصصي والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولى لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.