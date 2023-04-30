الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معلول بعد إقصاء الرجاء: الأهلى يستحق التأهل لنصف النهائى

علي معلول
علي معلول

قال علي معلول، ‏لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم أداءً مميزًا في مباراتي ربع النهائي أمام الرجاء المغربي ذهابًا في القاهرة وإيابًا في الدار البيضاء.

 

ووجه معلول التهنئة إلى جماهير الأهلي قائلًا إنهم يستحقون الفرحة لأنهم يقدمون دعمًا كبيًرا للفريق في مبارياته بالبطولة، وكانوا حاضرين في لقاء الرجاء بملعب محمد الخامس وساندوا الأهلي بقوة.

 

وأشار معلول إلى أن الشوط الأول في مواجهة الرجاء لم يكن على قدر التوقعات، حيث لم يقدم الأهلي مردودًا جيدًا، ولكن كان أهم شيء أن يخرج بالشباك نظيفة، مؤكدًا أن الفريق نجح في امتصاص حماس الرجاء وجماهيره التي تواجدت في المدرجات بأعداد كبيرة. ‏

 

وعبر علي معلول عن سعادته بالتأهل مرة جديدة مع الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا: «انضممت للفريق منذ 7 سنوات ومن وقتها تواجدنا في نصف النهائي 6 مرات. الأهلي يعرف جيدًا كيف يتعامل مع بطولة إفريقيا ونطمح للفوز باللقب».

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