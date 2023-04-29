الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رغم التهديدات

أحمد موسى: خلية عمل مصرية بالسودان تعمل على مدار الساعة

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع لحظة بلحظة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، مؤكدًا أن مصر لن تترك أبناءها وسيتم إجلاء جميع المواطنين من السودان.

جسر جوي يعمل باستمرار لإجلاء المصريين من السودان

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جسرًا جويًا يعمل باستمرار لإجلاء المصريين من السودان، مشيرًا إلى أن الوضع صعب جدًا في السودان وجميع المصريين سيعودون بأمان لأرض الوطن.

 وتابع، أن القوات المسلحة والداخلية والمخابرات والخارجية والنقل والصحة والهجرة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة المصريين بأمان، مشيرًا إلى أن هناك خلية عمل مصرية بالسفارة المصرية في السودان تعمل على مدار الساعة رغم التهديدات ووجود شهيد مصري في السودان. 

وأوضح، أن السفير المصري وطاقم السفارة في السودان حريصون على عودة كل المصريين، موجهًا التحية لرجال مصر الحريصين على استقرار الدولة. 

أحمد موسى السودان السفارة المصرية رغم التهديدات إجلاء المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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