السلطات اليمنية تعلن إجلاء 246 شخصًا من السودان عبر ميناء جدة

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم السبت، عن إجلاء دفعة جديدة من مواطنيها المقيمين في السودان إلى المملكة العربية السعودية وذلك في إطار التمهيد لنقلهم إلى اليمن.

وأوضحت القنصلية اليمنية فى جدة بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رحلة الإجلاء الثانية للرعايا اليمنيين من جمهورية السودان وصلت إلى مدينة جدة، وعلى متنها 246 مواطنًا ومواطنة، وذلك في إطار استكمال عمليات إجلاء المواطنين بالتنسيق مع السعودية.

وأشارت القنصلية اليمنية، إلى أن السفير علوي بافقيه القنصل العام وعددًا من طاقم القنصلية العامة اليمنية كانوا فى استقبال الرعايا.

روسيا تعلن إجلاء 40 مواطنًا من السودان إلى السعودية

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت السلطات الروسية، عن عدد رعاياها الذين تم إجلاؤهم من السودان.

وصرح القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، بأنه تم إجلاء ما يصل إلى 40 مواطنًا روسيًا من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف أباكاروف في تصريحات صحفية، أن عدة مجموعات من المواطنين الروس، وصلوا على مسئوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار القنصل الروسي، إلى أنه في وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعة 40 روسيًا، من بينهم عدة عائلات وموظفون بإحدى الشركات الروسية وعاملون في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية.

وأوضح أباكاروف أن الجميع حصلوا على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في فندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام.

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن إجلاء رعاياها ورعايا 16 دولة أخرى من السودان بسبب المواجهات الدائرة هناك.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم، أن المواطنين الإماراتيين ورعايا الدول الأخرى وصلوا على متن طائرة قادمة من السودان.