السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: رئيس وزراء العراق بصدد إجراء تعديل وزارى خلال أيام

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال فيصل غازي، المحلل السياسي، إن أهم تطلعات الشعب العراقي اليوم هي إيجاد حلول للتحديات الكبرى التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أو بطالة، وفقرًا، والمدن العشوائية، والتعليم، والصحة.

منهج الوزارة الذي قوبل بالموافقة هو مواجهة التحديات

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المنهج الوزاري الذي قوبل بالموافقة من قبل جميع النواب هو مواجهة هذه التحديات بما يحقق تطلعات الشعب العراقي خاصة أن الميزانية بالعراق وصلت إلى 118 مليار دولار ومن الممكن أن تصل إلى 450 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، سيلجأ لتعديل وزاري وهو نبه في بداية تعينه أنه سيعتمد على معايير معينة لتقييم أداء وزارته بغض النظر عن أحزابهم السياسية، وقد انتهى من التقييم وهو بصدد إجراء التغيير الوزاري خلال أيام، كما سيقوم بتغيير الموظفين والمؤسسات العميقة بالدولة لأن هناك موظفين ومحافظين مرتطبين بالنظام الصدري.

المحلل السياسى رئيس وزراء العراق تعديل وزاري خلال أيام المؤسسات العميقة تغيير الموظفين

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