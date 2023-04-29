السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23196 طنا تشمل 178 طن كسب صويا و4000 طن يوريا و 9954 طن علف و425 طن رمل و448 طن بصل و8191 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41855 طن تشمل 1895 طن أرز معبأ و100 طن مولاس و4452 طن حديد و7294 طن ابلاكاش و19472 طن ذرة و5690 طن قمح  و1447 طن خشب زان و1597 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 482 طن و1023 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172733 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120653 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3723 طن قمح متجهين إلى طنطا و شبرا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3408 شاحنة.

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فعاليات المنتدى اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، كما رافقه خلال الزيارة العميد  ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

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