السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الإسكندرية": حصاد 2729 فدان قمح حتى الآن وتوريد 2021 طن للصوامع

توريد القمح بالإسكندرية
توريد القمح بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن حصاد نحو 2729 فدانًا حتى الآن، من المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالى 2022/ 2023، والبالغ مساحتها الإجمالية 21 ألف و933 فدانا.

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح إلى الصوامع بلغ حتى الآن 2021.090 طن، مشيرًا إلى استمرار حصاد محصول القمح وتجميعه بنقطتي التجميع بجمعيتي أبو بكر الصديق ورحيم بالعامرية.

وأوصخ لـ"الدستور" أنه تم زراعة 5 أصناف من القمح في الإسكندرية هذا العام، وهي المقاومة للأصداء والرقاد والآفات، وهي: مصر 3، سدس 14، وجيزة 171، وسخا 95، جميزة 12، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح مقسمة على أراضي العامرية، برج العرب، المعمورة، خورشيد.

وذكر أنه يبلغ سعر الإردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه، إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراطا بسعر 1475 جنيها، وإردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها.

 

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