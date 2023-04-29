السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سامح شكرى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان

اتصال هاتفي بين سامح
اتصال هاتفي بين سامح شكري ودينج داو

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من دينج داو، القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان. 

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية/ الجنوب سودانية التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاتصال كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالنزاع الجاري في السودان، لاسيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان.

وشدد الوزير، خلال الاتصال، على أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين. 

وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

سامح شكري وزير الخارجية دينج داو القائم بأعمال وزير خارجية السودان مصر السودان

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