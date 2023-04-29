السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق ربة منزل وموظف بالمعاش للمفتي لاتهامهما بقتل مواطن في سوهاج

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، إحالة أوراق موظف بالمعاش وربة منزل إلى فضيلة المفتى لاتهامهما بقتل مواطن بدائرة مركز المراغة وتحديد جلسة 24 يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

بداية أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة داخل مصرف المياه بترعة السوهاجية وملفوف حول رقبته حبل ومكبل الأيدى والأرجل وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وقام المتهم الأول بلف حبل حول عنقه وتكبييله بسلك معدنى فى يديه ورجليه فيما قامت المتهمة الثانية بضربه بعصا شوم على رأسه وبعدما تأكدا من وفاته ألقيا بالجثة فى مجرى مياه ترعة أبو عوض وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق موظف بالمعاش ربة منزل فضيلة المفتي

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