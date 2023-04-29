السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. الوداد المغربى يعبر سيمبا التنزانى بركلات الترجيح ويتأهل لنصف النهائى

الوداد وسيمبا
الوداد وسيمبا

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي من إياب ربع النهائي بالتقدم بهدف نظيف.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز سيمبا ذهابًا بهدف نظيف قبل أن ينتصر الوداد في الإياب بالنتيجة ذاتها.

وسجل السنغالي بولي جونيور سامبو هدف المباراة الوحيد لصالح الوداد في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بعد رأسية فشل الحارس في إبعادها وسكنت الشباك.

وفاز الوداد بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعدما سجل يحيى جبران وأيوب العملود وأمين أبو الفتح وعبد الله حيمود لصالح الفريق المغربي.

وأهدر شوماري كابومبي وكليتوس تشاما ركلتي جزاء فريق سيمبا الذي ودع البطولة.

ويلتقي الوداد مع المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي البطولة.

الوداد المغربي فريق سيمبا التنزاني دورى ابطال افريقيا نصف النهائى

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دورى أبطال أفريقيا.. الوداد المغربى يعبر سيمبا التنزانى بركلات الترجيح ويتأهل لنصف النهائى

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