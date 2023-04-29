دورى أبطال أفريقيا.. الوداد المغربى يعبر سيمبا التنزانى بركلات الترجيح ويتأهل لنصف النهائى

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي من إياب ربع النهائي بالتقدم بهدف نظيف.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز سيمبا ذهابًا بهدف نظيف قبل أن ينتصر الوداد في الإياب بالنتيجة ذاتها.

وسجل السنغالي بولي جونيور سامبو هدف المباراة الوحيد لصالح الوداد في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بعد رأسية فشل الحارس في إبعادها وسكنت الشباك.

وفاز الوداد بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعدما سجل يحيى جبران وأيوب العملود وأمين أبو الفتح وعبد الله حيمود لصالح الفريق المغربي.

وأهدر شوماري كابومبي وكليتوس تشاما ركلتي جزاء فريق سيمبا الذي ودع البطولة.

ويلتقي الوداد مع المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي البطولة.