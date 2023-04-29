السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية المعصرة فى الداخلة

حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على حريق هائل نشب في مزرعة نخيل وأشجار فاكهة بقرية المعصرة في مركز الداخلة بعد الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزرعة نجودة بقرية المعصرة في مركز الداخلة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء وسيارات الوحدة المحلية والقرى المجاورة وكذلك الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحريق تحسبا لوجود إصابات إثر تصاعد الأدخنة جراء محاولة الإطفاء من رجال الحماية المدنية والدفاع المدني.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية والإطفاء الوادي الجديد حريق هائل نشب في مزرعة نخيل قرية المعصرة السيطرة عليه الحريق وإبلاغ النيابة العامة

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

هالاند يوسع الفارق| ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى قبل الجولة 34

حظك اليوم السبت 29 أبريل 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بمحافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%