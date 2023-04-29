السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية المعصرة فى الداخلة

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على حريق هائل نشب في مزرعة نخيل وأشجار فاكهة بقرية المعصرة في مركز الداخلة بعد الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزرعة نجودة بقرية المعصرة في مركز الداخلة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء وسيارات الوحدة المحلية والقرى المجاورة وكذلك الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحريق تحسبا لوجود إصابات إثر تصاعد الأدخنة جراء محاولة الإطفاء من رجال الحماية المدنية والدفاع المدني.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.