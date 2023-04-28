الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد نجمه الشاب حتى 2028

أليخاندرو جارناتشو
أليخاندرو جارناتشو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد الجناح الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو حتى يونيو 2028.

وقال جارناتشو عقب تجديد عقده: "عندما انضممت لهذا الفريق كنت أحلم بالبداية واللعب في أولد ترافورد وتسجيل هدفي الأول والفوز بالألقاب مع هذا الشعار على صدري".

وأضاف: "أشعر بفخر شديد لأنني اختبرت هذه اللحظات، وأتمنى تقديم مزيد من النجاحات مع هذا الفريق".

وكان جارناتشو قد شارك في 31 مباراة مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد منذ أن تم تصعيده من قطاع الناشئين.

وحصد الجناح الأرجنتيني الشاب لقب كأس الرابطة مع مانشستر يونايتد بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية.

وتعد هذه البطولة هي الأولى للاعب مع الشياطين الحمر، وهي الأولى للفريق منذ عام 2017.

مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو الدورى الانجليزى تجديد عقد جارناتشو

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