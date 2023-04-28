عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: 3 مايو بداية انطلاق الجلسة الافتتاحية

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني سيتم عقدها الأسبوع المقبل 3 مايو.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم استقبال أكثر من 1000 مواطن يمثلوا جميع القوى والشرائح المجتمعية، ولهذا لن يتم عقد الجلسة في الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني نظراً لعدم قدرة المكان على استيعاب هذا العدد.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف في حديثه، أنه سيتم إتاحة الفرصة للمتواجدين من ممثلي القوى السياسية المختلفة للإدلاء بأصواتهم تجاه القضايا المطروحة المختلفة.

وتابع: "سيتم عقد الجلسات يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل إسبوع على أن يتم مناقشة كل محور بحدة وبتفصيل دقيق".

قضايا الحوار الوطني

وذكر: "تم أخذ وقت طويل لإعداد القضايا المطروح مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وبالتالي عملية التنظيم والترتيب لهذا الحوار الوطني كان أمر ليس بالهين كما يتوقع البعض".

وأشار إلى أنه سيتم العمل على مناقشة أكثر من 100 قضية فرعية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم مناقشة جميع المحاور بشكل دقيق ومنفصل مثل مناقشة المنظومة الصحية وأوضاع الكوادر الطبية والتمريض وهكذا.