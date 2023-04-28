الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان: القوات المسلحة قادرة على حسم المعركة لكنها مهتمة بالحفاظ على حياة المدنيين

البرهان
البرهان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن المتمردين يتخذون المواطنين دروعا بشرية، مؤكدًا عدم وجود قوات للمتمردين خارج الأحياء السكنية.

وأضاف “البرهان” في تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية، أن القوات المسلحة يمكنها حسم المعركة في وقت قصير ولكنها تعمل للحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين وهذا من باب المسئولية الوطنية.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني يسيطر على كل السودان عدا بؤر قليلة في “دارفور” سيتم حسمها قريبًا، وعلق: “لا يمكن الجلوس مع قائد المليشيا لأنه يقود تمردا ويجب حسمه”.

وأضاف قائد الوات المسلحة السودانية أنه لا يمكن لمليشيا قبلية أن تتحدث عن الديمقراطية والتحول المدني، مشيرًا إلى أن محاولات ربط القوات المسلحة وقيادتها بالنظام السابق أضحت ممجوجة لا تفوت على فطنة الشعب.

وتابع “البرهان” أن دوافع قيادة المليشيا هي السيطرة على الحكم ونعلم كيف كانوا يتفاوضون مع القوى السياسية وماذا كان يدور في الكواليس.

وأكد أنه لا مجال لهذه المليشيا إلا الزوال عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من كافة الشعب السوداني.

وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق، أنه جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين، حيث تواصل القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة وما حولها من مرافق ومؤسسات مدنية ومناطق سكنية مما تسبب في حدوث إصابات بين المدنيين.

البرهان المواطنين المتمردون السودان الجيش السوداني

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