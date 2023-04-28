حصاد "التضامن" في أسبوع| قروض لتمويل 70 ألف مشروع متناهي الصغر بـ3 محافظات

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، حول أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 21 إبريل حتى 27 إبريل 2023.

ونستعرض في السطور التالية أبرز فعاليات وأنشطة الوزارة..

الجمعة 21 إبريل

- جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى لتفقد الأنشطة والخدمات المقدمة لمصابى العمليات الحربية وبحث أوجه التعاون، وتعلن عن كامل استعداد الوزارة لتسهيل الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لأبطال مصر الكرام.

- احتفالات وأنشطة ترفيهية وجولات نيلية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي لمشاركة أبناء مصر من الأيتام في مؤسسات الرعاية بعيد الفطر المبارك، ومشاركة نشطة من السادة المحافظين.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ينظم أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة وبالحدائق العامة طوال أيام عيد الفطر المبارك في مبادرة "عيدك أحلى بدون إدمان" حرصاً على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة و الدمج المجتمعي.

السبت 22 إبريل

- “القباج” بصفتها رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تستعرض تقريرًا عن إنجازات "مشروع العمل من أجل الحد من الفقر" بتنمية الأسرة والمجتمع، وتصرح بتوفير 940 مليون جنيه قروض دوارة لتمويل 70 ألف مشروع متناهي الصغر في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

- الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة "دعم سلامة أولادنا بالسودان" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية والإرشادات للتعامل مع الأوضاع بالسودان في اطار خدماته الإنسانية إزاء الأوضاع السودانية.

- المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 8 أعمال درامية من مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان 2023 .

الأحد 23 إبريل

- القباج تستعرض تقريرًا عن الأنشطة المنفذة من خلال 31 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات حتى إبريل 2023، وتعرب عن تقديرها لفرق العمل لتوصيل خدمات لإجمالي 170 ألف من الطلاب والعاملين في مجالات التوعية، والتمكين الاقتصادي، والتطوع، ومكافحة التعاطي.

- بتوجيهات من رئيس الجمهورية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التضامن عن وصول "تكافل وكرامة" إلى 4,7 مليون، بالإضافة إلى 600 ألف أسرة ممولة من جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ورصد 31 مليار جنيه للدعم النقدي في موازنة العام 2023-2024.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فايننس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف مناقشة ميكنة وإصدار بطاقات موحدة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

- التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال التطوير بمجمع خدمات التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر القديمة ومبنى مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه.

الاثنين 24 إبريل

- القباج تستقبل الدكتور نصر الدين بلحاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمصر لمناقشة إنجازات التعاون المشترك في مشروعات التمكين الاقتصادي، والتوسع في مجالات الأمن الغذائي.

- القباج تعلن عن مواصلة جهود الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية إزاء الأوضاع السودانية، وتوجه بإقامة مركز خدمة إغاثي إنساني عبر معبر "أرقين" الحدودي وتوفير كافة الخدمات اللازمة حال وصول العالقين إلى أسوان.

- وزارة التضامن الاجتماعى تقدم دعم نقدي و10 آلاف كرتونة مواد غذائية لاهالى حلايب وشلاتين وأبو رماد، في إطار الحرص على شمول أهالي المنطقة بخدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

- في إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والأوقاف، تضامن شمال سيناء توزع 3 أطنان من اللحوم و20 ألف شنطة أغذية على الاسر الأولى بالرعاية.

الثلاثاء 25 إبريل

- القباج تتابع الأنشطة التنموية وجهود تطوير منازل قرية الدير بالأقصر بالشراكة مع مؤسسة "إي أف جي هيرماس" في إطار المشروع الرئاسي "حياة كريمة، وتعلن عن وصول خدمات تنموية متنوعة إلى 33 ألف نسمة.

- وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن إطلاق الدورة الثانية لبرنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية والتقديم متاح حتى 4 مايو 2023 .

- القباج تترأس الجمعية العامة العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"، ووزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض تقرير إنجازات الصندوق في مجالات التعليم والتأهيل والإتاحة، بالإضافة إلى القوائم المالية وخطة وموازنة العام 2023-2024.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يطلق سلسلة ندوات لتصحيح المفاهيم الخاصة بقضايا الأسرة والمجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وتكثف جهود طالبات المدارس الثانوية الصناعية.

الأربعاء 26 إبريل

- القباج تشارك في احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء بالشراكة مع السيد المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة ووزراء الشباب والتنمية المحلية والثقافة ومحافظي شمال سيناء وبورسعيد والوادي الجديد.

- وخلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، القباج تلتقي بعدد من أسر شهداء بئر العبد وصيادين بحيرة البردويل ومتطوعي الهلال الأحمر المصري، وتؤكد على تقديم كل الدعم لأسر الشهداء ودراسة مطالب الصيادين وتقديم منح وقروض ميسرة للسيدات السيناويات.

- وعلى هامش الاحتفالات، القباج تفتتح معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا" بشمال سيناء بمشاركة الأسر المنتجة، وتتعهد بدعم التراث الحرفي السيناوي وتسويقه داخل مصر وخارجها.

الهلال الأحمر المصرى ينفذ برامج دعم نفسى لمرضي فقر الدم والثليسيميا (انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي) بعدد من بنوك الدم بالمحافظات لتسليط الضوء بالمجتمع علي ضرورة الاعتناء بهم.

الخميس 27 إبريل

- في اليوم الثانى لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمحافظة شمال سيناء وبحضور وزيري التنمية المحلية والثقافة ومحافظ شمال سيناء والوادي الجديد، القباج تفتتح مشروعات محطة تحلية مياه مركز الشيخ زويد وآبار مياه زراعية بتمويل من التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

- وتلتقي بالجمعيات الأهلية بشمال سيناء لبحث فرص الاستثمار في البشر والاستثمار الاقتصادي في مرحلة البناء والتعمير للمجتمعات المحلية بشمال سيناء، والجمعيات تستعرض احتياجات المجتمع وسبل تيسير عملها ودعمها بالمحافظة.

- للأسبوع الرابع وبنجاح، استمرار فعاليات حملات المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" داخل قرى حياة كريمة، وتعلن عن 77 ندوة و55 حملة توعية و14 تدريب لإجمالي للمقبلين على الزواج.

- بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال وجمعية نداء لتدريب وتشغيل 3000 سيدة، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يحتفل ببدء إنتاج مصنع الغزل على يد مستفيدات فرصة ممن تم تدريبهن وتأهيلهن للعمل والإنتاج.