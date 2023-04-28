الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: 98% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة

جانب من التطوير
جانب من التطوير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة والتي يتم تطويرها ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة ويجري تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

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وأضاف المحافظ أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 98% بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 148مليون و231 ألف جنيه، ليخدم بذلك نحو 121 ألف نسمة.

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وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، وأوضح الشريف أنه جاري رصف 6 شوارع متبقية منهم (الشهيد طيار- وشارع التوحيد- وشارع السادات) من إجمالي 333  شارع مستهدف رصفهم بمنطقة الحضرة الجديدة .

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وأكد الشريف على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب  937 ذراع إنارة، و45 عامود إنارة و 982 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة تلبيًة لاحتياجات الأهالي، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة.

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وكان قد أوضح محافظ الإسكندرية في تصريحات سابقة أن  أعمال التطوير تخدم 121 ألفا و232 أسرة، لافتا إلى أن أعمال التطوير بها ستتم بالتوازي؛ بدءا من تطوير شبكة الصرف الصحي بها بتكلفة 56 مليون جنيه، وتركيب 500 شنيشة جديدة وصيانة 397 شنيشة قديمة، وتطوير الطرق بتكلفة 74.5 مليون جنيه؛ من خلال رفع كفاءة ورصف 315 شارع بالمنطقة، و تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 5.1مليون جنيه؛ من خلال تركيب 750 ذراعا و50 عامود إنارة، وأعمال دهانات الوجهات بتكلفة 13 مليون جنيه.

وتأتي عملية التطوير تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء، ويتضمن رفع كفاءة 7 مناطق غير مخططة بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية 98 نسبة تنفيذ أعمال التطوير الحضرة الجديدة أعمال التطوير اهالي الحضرة الجديدة

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