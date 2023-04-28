الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية فضلًا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى متابعة المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للمواطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه.


وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي رئيس المركز حملة تموينية، بالتنسيق مع إدارة التموين بالغنايم وبإشراف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى. 

 وتم المرور على المخابز لمتابعة الالتزام بمواصفات رغيف الخبز وآلية العمل بها وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا، منها 10 محاضر بقرية العزايزة و6 محاضر بقرية دير الجنادلة. 

وتنوعت المحاضر بين نقص وزن ونظافة وجودة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الغنايم وضمان وصول خبز جيد للمستهلكين.

IMG-20230428-WA0032
IMG-20230428-WA0032
IMG-20230428-WA0033
IMG-20230428-WA0033
IMG-20230428-WA0036
IMG-20230428-WA0036
IMG-20230428-WA0037
IMG-20230428-WA0037
IMG-20230428-WA0038
IMG-20230428-WA0038
IMG-20230428-WA0039
IMG-20230428-WA0039
IMG-20230428-WA0041
IMG-20230428-WA0041
IMG-20230428-WA0040
IMG-20230428-WA0040
إتخاذ الإجراءات القانونية احتياجات المواطنين الإجراءات القانونية الرادعة الاشتراطات الصحية الحملات التموينية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخابز والأسواق الوحدة المحلية لمركز ومدينة تكثيف الحملات التموينية توافر السلع الغذائية توجيهات القيادة السياسية

الأكثر قراءة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تنفيذ 10 قرارات إزالة في 7 مراكز خلال حملات مكثفة بالبحيرة

البابا فرنسيس يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي بالمجر

دار الأوبرا تحيي ذكرى عمار الشريعى وعبد الرحمن الأبنودي

وزيرة الهجرة تشكر الشباب المشاركين فى إجلاء المواطنين من السودان: "شباب ملهم"

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تلفزيون فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار في سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين