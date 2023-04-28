ضبط 16 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية فضلًا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى متابعة المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للمواطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه.



وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي رئيس المركز حملة تموينية، بالتنسيق مع إدارة التموين بالغنايم وبإشراف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى.

وتم المرور على المخابز لمتابعة الالتزام بمواصفات رغيف الخبز وآلية العمل بها وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا، منها 10 محاضر بقرية العزايزة و6 محاضر بقرية دير الجنادلة.

وتنوعت المحاضر بين نقص وزن ونظافة وجودة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الغنايم وضمان وصول خبز جيد للمستهلكين.

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