أجاكسيو الفرنسي يؤدّب يوسف بلالي: يتصرف بشكل غير لائق

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الفريق، بسبب "سوء السلوك".

وقال النادي الفرنسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “لاحظ نادي أجاكسيو، غياب لاعبه يوسف بلايلي، منذ يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري. لم يحضر لاستئناف التدريبات بعد مباراة الفريق أمام بريست”.

وأضاف النادي في بيانه، أنه عقب نهاية المباراة، تصرف اللاعب بشكل غير لائق تجاه جماهير الفريق، وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات، مشيرًا إلى أنه في ضوء هذه الأفعال غير المشروعة، سيقوم النادي باتخاذ إجراءات تأديبية بحق يوسف بلايلي".

وكان يوسف بلايلي تغيب عن ناديه لمدة بعد فترة التوقف الدولي الماضية، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوفه في 5 أبريل الجاري.

يُذكر أن بلايلي، قد انضم إلى صفوف أجاكسيو، في صفقة انتقال حر، في أكتوبر الماضي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق بريست.

وشارك النجم الجزائري – البالغ من العمر 31 عامًا – في 23 مباراة، مع أجاكسيو، خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الفرنسي، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.