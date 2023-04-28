تداول 50 ألف طن بضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 10 سفن بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29601 طن تشمل 3000 طن كسب صويا و50 طن يوريا و10050 طن علف و3775 طن رمل و426 طن بصل و12300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20716 طن تشمل 2415 طن أرز معبأ و200 طن مولاس و1970 طن حديد و7595 طن أبلاكاش و5994 طن ذرة و5000 طن قمح و300 طن بازلاء و1827 طن خشب زان و1320 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 425 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 695 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2607 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة.