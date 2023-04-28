رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر ترسخ قيم الحفاظ على الوطن والهوية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف الأزمة السودانية يؤكد على حقيقة واضحة أن إدارة الملف من جانب الدولة الوطنية المصرية ترسخ معنى مهم جدًا في نفوس ووجدان المصريين، وهو حسهم على معنى الوطن والسكن والهوية، والارتباط بين الشعب والقيادة، وأهمية حقوق الإنسان الحقيقية.

وأضاف عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية واعية بوحدة وتراب الوطن، ووحدة المصريين والحفاظ عليهم وعلى ثرواتهم، معقبًا: "نحن كمصريين نتعلم الالتحام والتعاون".

نرى ملحمة قوية جدًا في كيفية إدارة الأزمات

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أننا نرى ملحمة قوية جدًا في كيفية إدارة الأزمات، حيث أننا نرى من أول لحظة تعاون جميع المؤسسات في وقت واحد، لإتمام عملية الإجلاء على أعلى مستوى.

وتابع: لابد أن نشعر بوطننا وقيادتنا ومؤسساتنا، ونرتبط بها، ونثق فيها، مؤكدًا أنه لابد الحفاظ على دولتنا، خاصة أننا قدمنا صورة إحترافية على أعلى مستوى في إدارة الأزمات.