الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر ترسخ قيم الحفاظ على الوطن والهوية

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف الأزمة السودانية يؤكد على حقيقة واضحة أن إدارة الملف من جانب الدولة الوطنية المصرية ترسخ معنى مهم جدًا في نفوس ووجدان المصريين، وهو حسهم على معنى الوطن والسكن والهوية، والارتباط بين الشعب والقيادة، وأهمية حقوق الإنسان الحقيقية.

وأضاف عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية واعية بوحدة وتراب الوطن، ووحدة المصريين والحفاظ عليهم وعلى ثرواتهم، معقبًا: "نحن كمصريين نتعلم الالتحام والتعاون".

نرى ملحمة قوية جدًا في كيفية إدارة الأزمات

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أننا نرى ملحمة قوية جدًا في كيفية إدارة الأزمات، حيث أننا نرى من أول لحظة تعاون جميع المؤسسات في وقت واحد، لإتمام عملية الإجلاء على أعلى مستوى.

وتابع: لابد أن نشعر بوطننا وقيادتنا ومؤسساتنا، ونرتبط بها، ونثق فيها، مؤكدًا أنه لابد الحفاظ على دولتنا، خاصة أننا قدمنا صورة إحترافية على أعلى مستوى في إدارة الأزمات.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة الدولة المصرية ترسخ الحفاظ على الوطن الهوية الوطن

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد رد "الآثار" على تزييف "نتفليكس" تاريخ كليوباترا (فيديو)

رئيس حزب صوت مصر: مصر صاحبة الريادة فى الشرق الأوسط (فيديو)

رئيس حزب الريادة: الدولة تبذل كل الجهود لإعادة المصريين من السودان بأمان

"بوابة الأمان".. إشادات دولية بدور مصر فى إعادة الرعايا الأجانب من السودان

روحنا ردت فينا تانى.. عائدون من السودان يشكرون الرئيس (فيديو)

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 26

اللحظات الأولى للعائدين إلى الأراضي المصرية من السودان (فيديو)

كندا تعلن إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم المقيمين السودانيين (فيديو)

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى.. غدًا

رئيس "الإنجيلية" ينعى الأخ سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين

القائم بأعمال السفير السودانى فى السعودية: مصر فتحت أبوابها للسودانيين كما تفعل دائمًا

البابا فرنسيس يصل إلى المجر فى زيارته الرسولية

أخبار الظهيرة| تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمحافظات.. والوداد يستضيف سيمبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء