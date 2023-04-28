رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي تؤكد التشابه بين رؤية مصر وأوزبكستان في دعم المرأة

أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان تنزيلا ناربايفا، على وجود أوجه تشابه في أولويات مصر وأوزبكستان نحو تحقيق التنمية ودعم المرأة وتنميتها؛ وذلك في إطار "رؤية مصر 2030" واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة"، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطورات إيجابية.

وأوضحت ناربايفا، في تصريحات للوفد الإعلامي المصري على هامش اليوم الثاني من منتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار (ТIIF-2023) تحت رعاية رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، ويستمر لمدة يومين في قاعة المؤتمرات بالعاصمة طشقن - أن المباحثات الأخيرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشوكت ميرضيائيف أسهمت في دعم التعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات، مشيرة إلى أنها أجرت مباحثات مع رئيسي مجلس النواب والشيوخ خلال زيارتها لمصر، بمرافقة ميرضيائيف حول قضايا عديدة من بينها الاقتصاد والتجارة والقضايا الاجتماعية مثل التعليم والمرأة والثقافة والصحة.

وأعربت عن تطلع طشقند إلى التعاون مع مصر في مجالات أخرى في المستقبل القريب، لافتا إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار اهتم بقضية المساواة بين الجنسين؛ لاسيما وأنها تعد أولوية قصوى لدى الدولة، وسوف يخرج المنتدى بتوصيات تعمل على دعم المرأة التي ستحظى أيضا بالأولوية في تنفيذ سياسة النوع الاجتماعي، موضحة أن دور المرأة في الأعمال يتزايد إلى 48% خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة وريادة الأعمال.

وأكدت ناربايفا أن الدولة توفر للمرأة حوافز مختلفة ويتم تنفيذ تدابير لدعم تعليم النساء والفتيات، وتضع قضايا تدريب النساء والفتيات في مجال العمل أولوية وكذلك تقديم المساعدات المالية في مختلف المجالات لهن، لافتة إلى أن دور المرأة الأوزبكية في الاقتصاد الوطني يزداد يوما بعد يوم.