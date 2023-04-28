الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تنفيذ 276 عمارة بمبادرة "سكن لكل المصريين" بالعاشر

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرّح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالحي الحادى والعشرين، بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الوزير إنه تتم متابعة الموقف التنفيذى للوحدات بصورة دورية، مشيرا إلى أن هناك تأكيدا مستمرا على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية، مشددا على الاهتمام أيضا بالانتهاء من الخدمات المختلفة التى تخدم المستفيدين من المبادرة.

وتابع الوزير الأعمال الجاري تنفيذها بالحي العشرين بمشروع 98 عمارة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق من "مياه- صرف- كهرباء- طرق- غاز طبيعي"، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية لربط طريق الروبيكي بطريق محطة القطار الكهربائي والمنطقة الصناعية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ شبكة الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بأعمال الإنشاءات وتنفيذ طبقة الأسفلت أو أعمال رفع كفاءة الطرق بالمدينة.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العاشر من رمضان المبادرة الرئاسية المرافق والمجتمعات العمرانية المستفيدين من المبادرة المرحلة الخامسة

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