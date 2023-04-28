"السعادة مهارة".. 7 كتب تعلمك كيف تعيش حياة أكثر بهجة

ربما لا تحتاج إلى الكثير من الإقناع بأن السعادة تستحق العناء، ولكن إذا كنت بحاجة إلى دافع إضافي، تظهر الأبحاث أن السعادة ليست المتعة فقط، وإنما أن تجعل عقلك يعمل بشكل أفضل، ويزيد من فرصتك في النجاح في العمل أو أي شيء آخر تفعله.

يقول العلم إن السعادة مهارة يمكنك تعلمها. فقد أوضح ريتشارد ديفيدسون، مؤسس مركز العقل السليم في جامعة ويسكونسن، أن السعادة لا تختلف في الأساس عن تعلم العزف على التشيلو. وأنه إذا مارس المرء مهارات السعادة، فسوف يكون أفضل في هذا الصدد.

كيف تتعلم أن تعيش حياة أكثر بهجة؟ من المؤكد أن الاستماع إلى العديد من المعلمين الحكماء الذين ركزوا على السؤال عبر العصور لا يضر. ساهم العلم الحديث أيضًا في الكثير من الاقتراحات المدعومة بالأبحاث. ولكن هناك طريقًا أكثر مباشرة وعملية؛ قراءة الكتب التي تعلمك كيف تكون أكثر سعادة.

في هذا التقرير، الذي نشره موقع INC سبعة كتب يمكن من خلالها تعلم المهارات الضرورية لحياة أكثر سعادة.

"قوة المرح" لـ كاثرين برايس

الشيء الأساسي الذي يفصل بين الأشخاص الذين يجذبون المرح عن أقرانهم هو سلوكهم. يعلمك كتاب "قوة المرح" كيفية الحصول على مزيد من المرح من خلال تفكيك الأجزاء المكونة لعقلية المرح، بما في ذلك البحث عن الدعابة من حولك، والانفتاح على الأفكار الغريبة، ومجرد إجراء المزيد من التواصل البصري والابتسام للآخرين.

"عادة المرح" لـ مايك روكر

يجمع كتاب "عادة المرح" أحدث الأدلة العلمية لقيمة المتعة ويقدم المزيد من النصائح لبناء حياة مليئة بالمرح.

"قوة الفضول" لـ مونيكا باركر

يقول أمازون عن هذا الكتاب: "يأخذ القراء في رحلة متعددة التخصصات من خلال علم النفس وعلم الأعصاب والفلسفة والأدب والأعمال لاستكشاف الفضول، وتوجيه القراء نحو إدخال المزيد منه في حياتهم".

يوضح الكتاب كيف يمكن للفضول أن يشعل الإبداع ويعمق التواضع ويعزز الأداء.

"دليل طالب الكمال لفقدان السيطرة" لـ كاثرين مورغان شافلر

في هذا الكتاب، يقدم المعالج النفسي مورجان شافلر نصائح حول كيفية فهم ميلك نحو السعي إلى الكمال ومساعدته على العمل لصالحك. ستتعلم كيف تحتضن وتستمتع بسعيك نحو الكمال.

"دولة جنار" لـ ستيفن كوتلر

أنت تعرف ما الذي لا يُنظر إليه عمومًا على أنه متعة فائقة؟ التقدم في العمر. لكن هذا الكتاب يحاول تغيير توقعاتنا للشيخوخة من خلال قصة سعي رجل واحد إلى أن يصبح متزلجًا خبيرًا في سن 53.

"البهجة: قوة الأشياء العادية في صنع سعادة استثنائية لـ إنجريد فيتيل لي

ليس فقط ما نفعله هو ما يجلب لنا السعادة، ولكن أيضًا البيئات والأشياء التي نحيط أنفسنا بها. وهذا ما يجعل كتاب المصمم فيتيل لي ذا قيمة كبيرة.

في ذلك، يشرح الكاتب كيفية إجراء تغييرات صغيرة على محيطك وخلق سعادة غير عادية في حياتك، يفتح الكتاب عينيك على جميع الأماكن التي يختبئ فيها الفرح.

"الرهبة: العلم الجديد للعجائب اليومية وكيف يمكن أن تغير حياتك لـ داتشر كيلتنر

يبحث الكتاب في العاطفة المراوغة والقوية للرهبة ولماذا من المهم جدًا إفساح المجال لها في حياتنا. تقول الكاتبة سوزان كين: اقرأ هذا الكتاب لتتواصل مع ذاتك العليا.