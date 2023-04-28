الحمد لله على نعمة مصر.. عائد من السودان يشكر الرئيس (صور)

قال صابر مدبولي مدير مدرسة التكامل العربية الثانوية بمنطقة حلفا الجديدة بالسودان وأحد أبناء محافظة الوادي الجديد، فور عودته من دولة السودان إنه يحمد الله على عودته سالماً غانماً إلى أرض وطنه الغالي.

وأضاف “مدبولي” أن متابعة الرئيس لإجلاء المصريين من السودان يؤكد عظمة وقوة مصر بين كافة الدول، قائلا: “نعيش في مصر بعزة وكرامة لم نراها في مكان آخر.. فالحمد لله على نعمة مصر والحمد لله على نعمة الأمن والأمان”.



وأوضح “مدبولي” أن صوت الرصاص هو السائد طوال تواجده في مسكنه حتى منعه من النزول لشراء بعض المستلزمات المنزلية، حتى تواصلت معه السفارة المصرية بالسودان وطالبته بالتوجه إليها للعودة إلى مصر.