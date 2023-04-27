الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد العائدين من السودان: "شوفنا الموت بعنينا واتكتبلنا عمر جديد"

جريدة الدستور

التقت عدسة قناة "إكسترا نيوز"، بعددٍ من المواطنين العائدين من السودان، عبر قاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

وعبر أحد المواطنين العائدين من السودان، خلال تصريحاته مع الإعلامية نانسي نور، مراسلة القناة، عن سعادته بالعودة لمصر قائلًا: "اتكتبلنا عمر جديد لأننا شوفنا الموت بعنينا، والحمد لله وصلنا بالسلامة وتحيا مصر".

وعن طريقة تواصله مع المسئولين؛ قال إنهم بعثة تابعة لمصر للطيران تعمل في مطار الخرطوم بالسودان، وبعد اندلاع الأحداث تابعوا مع السفارة المصرية وهي من جهزت لسفرهم لمصر، مشيرًا إلى أن كل الخدمات كانت موجودة وطلباتهم كانت مستجابة.

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