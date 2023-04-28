توتنهام يحوّل تأخره بهدفين إلى "تعادل مثير" مع مان يونايتد

حوّل توتنهام هوتسبير الإنجليزي تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى تعادل بهدفين لكل فريق في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانهى مان يونايتد الشوط الأول متقدمًا بهدفين رد عن طريق جادون سانشو في الدقيقة السابعة وماركوس راشفورد في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح بيدرو بورو في تقليص الفارق في الدقيقة 56 قبل أن يدرك هيونج مين سون التعادل في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

أحداث الشوط الأول

سجل جادون سانشو هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 7 بعد تمريرة من ماركوس راشفورد على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وضغط يونايتد في الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني.

ونفذ ماركوس راشفورد ركلة حرة مباشرة ليونايتد ناحية مرمى توتنهام ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

وانطلق ريتشارلسون بهجمة مرتدة لتوتنهام في الدقيقة 12 وسدد اىلكرة وتصدى لها الحارس بسهولة

ثم تسلم ريتشارلسون كرة طولية في الدقيقة التالية ومررها لهاري كين الذي حاول لعبها لسون هيونج داخل المنطقة ولكن دفاع يونايتد أبعد الكرة.

وكاد سانشو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز وسدد الكرة ناحية المرمى وارتدت من المدافع وسددها مرة أخرى، وأبعدها لينجليه من على خط المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية لمانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الثاني.

وتسلم برونو فيرنانديز الكرة من زميله ماركسو راشفورد في الدقيقة 23 وسددها في قدم مدافع توتنهام وتحولت لركلة ركنية، نفذها لوك شاو من الجانب الأيسر عرضية وأبعدها الدفاع وتسلمها إريكسن وبدأ من خلالها هجمة للفريق.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية في الدقيقة 24 وتصدى لها الحارس فوستر وأبعدها لركلة ركنية، وأبعدها الدفاع بعد عرضية لوك شاو.

وانطلق ريتشارلسون بهجمة لتوتنهام في الدقيقة 27 وحاول لعب كرة عرضية داخل منطقة جزاء يونايتد وأبعدها الدفاع تحولت لركنية حولها إيفان بريسيتش برأسه وتصدى لها دي خيا ثم وصلت لسون هيونج الذي حاول تسديدها ولكن الكرة ارتطمت بلاعبي يونايتد.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية في الدقائق التالية من أجل هز الشباك.

ولعب برونو فيرنانديز كرة عرضية خلف دفاعات توتنهام ناحية ماركوس راشفورد في الدقيقة 38 وسددها الأخير وتصدى لها الحارس.

ثم نظم لاعبو توتنهام هجمة قوية وتبادل هاري كين التمريرات مع هويبيرج واخترق منطقة جزاء يونايتد وسدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وأرسل راشفورد تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى ناحية مرمى توتنهام في الدقيقة 40، وتصدى لها الحارس فورستر.

ونفذ إريكسن ركلة حرة لمانشستر يونايتد بتسديدة ناحية مرمى توتنهام في الدقيقة 41 واعتلت الكرة العارضة.



وانطلق إيفان بريسيتش بهجمة مرتدة لتوتنهام في الدقيقة 43 وسدد الكرة بيسراه في المرمى وتصدى لها دي خيا.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة التالية بعدما تحولت فرصة بريسيتش لهجمة مرتدة ليونايتد، وانطلق بها راشفورد بعد تمريرة من برونو فيرنانديز، وسدد الكرة بيسراه على يمين حارس توتنهام.

أحداث الشوط الثاني

توتنهام بدأ الشوط الثاني بقوة ونجح في تقليص الفارق بعد تسديدة من بيدرو بورو من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الدقيقة 58 برونو فيرنانديز مر بشكل رائع في اتجاه المرمى ثم سدد كرة ردت من القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 65 كرة عرضية من هاري كين من يمين منطقة الجزاء قابلها سون بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاء هدف التعادل لصالح توتنهام بعد كرة عرضية من هاري كين من يمين منطقة الجزاء قابلها سون بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.