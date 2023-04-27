الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى نهر النيل بالجيزة

ارشيفه
ارشيفه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل فى الصف، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل فى منطقة الصف.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص مجهول الهوية، مقيد بحبل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

الجيزة تحريات ملابسات جثة شاب الصف

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