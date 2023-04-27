الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنا نلهو".. ننشر أقوال المتهمين بالتعرض لسائحة وسط القاهرة

المتهمون بالتعرض
المتهمون بالتعرض لسائحة وسط القاهرة

اعترف المتهمون الـ3 في واقعة التعرض لسائحة بمنطقة وسَطِ القاهرةِ بما ورد بالمقطع المصورٍ المتداول عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ يتتبعُ أحدهم سيدةً أجنبيةً أثناءَ سيرِها بمنطقةِ وسَطِ القاهرةِ والتعرضُ لها في الطريقِ بالقولِ والفعلِ حتى أغضبَهَا وحاولتْ إيقافَهُ دونَ جدوى.

وباستجوابِ المتهمينَ الثلاثةِ فيما هو منسوبٌ إليهم منِ ارتكابِ جريمةِ التعرضِ لأنثى بالطريقِ العامِّ، وانتهاكِ خصوصيتِهَا دونَ رضاها بنشرِ المقطعِ المذكورِ، وارتكابِ فعلٍ فاضحٍ عَلانيَةً، فأقروا بارتكابِ الجرائمِ المسندةِ إليهم بدافعِ اللهوِ.

كانتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ أولَ أمسِ الخامسِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الجاري تداولَ مقطعٍ مصورٍ عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ يظهرُ به شابٌّ يتتبعُ سيدةً أجنبيةً أثناءَ سيرِها بمنطقةِ وسَطِ القاهرةِ ويتعرضُ لها في الطريقِ بالقولِ والفعلِ حتى أغضبَهَا وحاولتْ إيقافَهُ دونَ جدوى، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفور.

وقد استهلتْهَا بطلبِ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ لتحديدِ أشخاصِ مرتكبِيها، وقد توصلتِ التحرياتُ مساءَ أمسِ إلى تحديدِ هُويتِهِم وهم ثلاثةُ متهمِينَ، ظهَرَ أحدُهُم بالمقطعِ المصورِ، والثاني قامَ بتصويرِه بعدَ أنْ حرّضَهُ هو والمتهمُ الثالثُ على ارتكابِ الجريمةِ، وعليهِ فقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبطِهِم وإحضارِهِم، وتمكنتِ الشرطةُ من ضبطِهِمُ اليومَ.

وجارٍ استكمالُ التحقيقات.

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"كنا نلهو".. ننشر أقوال المتهمين بالتعرض لسائحة وسط القاهرة

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