راشفورد يقود هجوم مان يونايتد أمام توتنهام في "البريميرليج"

كشف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم خدمات كلًا من: "أليخاندرو جارناتشو، ماسون جرينود، توم هيتون، فيل جونز، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، دوني فان دي بيك".

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، فيما يشارك لوك شاو في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، لوك شاو، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كاسميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: جاندون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: جاك بوتلاند، تايلير مالاسيا، ويليامز، فريد، أليخاندرو بيليستري، مارسيل سابيتزر، أنطوني إلانجا، أنطوني مارسيال، فوتر ويجورست.

ويسعى مانشستر يونايتد، لحصد الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل تعزيز مكانه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي ومحاولة خطف المركز الثالث من فريق نيوكاسل.

ويرغب مانشستر يونايتد في إنهاء حالة التذبذب التي يعيشها الفريق مؤخرًا والتي تسببت في توديعه بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي على يد فريق إشبيلية الإسباني، بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستعاد يونايتد جزء من توازنه بعدما نجح في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي على حساب نظيره برايتون ألبيون بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف.

ويرغب مانشستر يونايتد في مواصلة رقمه الإيجابي ضد توتنهام إذ حقق الفوز في آخر 4 مباريات جمعتهما، كما يتطلع للفوز من أجل زيادة عدد انتصاراته ضد السبيرز للانتصار رقم 40 ويعزز رقمه كأكثر فريق حقق ضده الفوز في البطولة.