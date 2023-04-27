قبل حر الصيف.. كيفية تنظيف التكييف بدون اللجوء لفني الصيانة (خاص)

أيام قليلة ويهل علينا الصيف، حيث الحرارة العالية والرطوبة، التي تدفعك لتشغيل التكيف من أجل الترطيب، ولكن قبل التشغيل عليك تنظيف الجهاز من أجل الحصول على كفاءة عالية.

في السطور التالية يوضح عادل محمود، فني صيانة تكيفات، كيفية تنظيف جهاز التكيف بشكل احترافي وبدون تكلفة مالية، أو اللجوء لفني الصيانة.

كيفية التخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من المكيف:

تنظيف الفلتر: غالباً ما تكون الفلاتر المتسخة هي السبب الرئيسي للرائحة الكريهة، بالإضافة إلى التنظيف الداخلي للجهاز، حيث يجب عليك الاهتمام بجميع أجزاء الجهاز التي قد تكون مصدراً محتملاً للرائحة.

تنظيف أنبوب الصرف: يتشكل الماء في المكيف بسبب تكثف البخار في وحدة التكييف، وهذا هو المكان الذي تأتي منه القطرات التي تذهب إلى أنبوب الصرف.

تنشأ المشكلة عندما تظل المياه متراكمة ولا يتم التخلص منها، ويمكن أن تسبب الرطوبة التي لا تزول رائحة كريهة لأنها تكون بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.

الصيانة الدورية: وهي أفضل حل لإزالة الرائحة الكريهة من التكييف، يجب صيانة المكيف بشكل منتظم، ومن المهم أيضاً تجنب تراكم الأوساخ لأكثر من موسم، لأنه سيكون من الصعب إزالتها لاحقاً.

كيفية تنظيف فلتر الهواء:

قم بإيقاف تشغيل وحدة التكييف، حيث يضمن إيقاف تشغيل الوحدة عدم السماح بتدفق الهواء المتسخ عبر منزلك أثناء تنظيف الفلتر.

قم بإزالة الفلتر، حيث يمكن أن تحتوي بعض الوحدات على فلاتر متعددة لذا تأكد من فحص جميع الفتحات وإزالة الأوساخ والرواسب.

نصائح للحفاظ علي التكييف لمدة أطول:

عدم تشغيله باستمرار ولساعات طويلة زيادة عن الحد حتى لا تجمد السائل في الأنابيب الداخلية لجهاز التكييف، مع استخدام الستائر فى الغرف المتواجد بها التكييف لمنع أشعة الشمس من الدخول.

يجب تنظيف مرشحات الهواء بشكل دوري، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود أي تسريب حتى لا يتعطل التكييف في وقت مبكر.

الحصول علي التكييف من توكيل موثوق، مع ضرورة التنظيف الدائم للتكييف حوالي مرة كل شهرين والاهتمام بمعرفة كيفية ضبط الحرارة بطريقة مناسبة لحجم الغرفة.

عند تشغيل جهاز التكييف في الغرفة يجب غلق جميع الأبواب والنوافذ لعدم تعرضه للأعطال، مع الاهتمام بالصيانة الدورية لجهاز التكييف لأنه أكثر الأجهزة تعرضا للأعطال.