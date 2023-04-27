أكتوبر.. "كيب تاون" تستضيف قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا للعام 2023

تعلن اللجنة الاستشارية لقمة الطاقة الخضراء في إفريقيا عن انعقاد قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا للعام 2023، في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر في كيب تاون، تحت شعار "إطلاق إمكانات الطاقة العادلة في إفريقيا".

ويعد انعقاد قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا للعام 2023 بمثابة الحافز لتعزيز الشراكات والاستثمار في هذا الوقت الحرج بالنسبة لصناعة الطاقة العالمية، إذ تقدم شراكات وفرصًا لا تضاهى تدفع الاستثمار وعقد الصفقات في جميع أنحاء إفريقيا.

وتُعد اللجنة الاستشارية لقمة الطاقة الخضراء في إفريقيا لعام 2023، الصوت بالنسبة لسوق الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويضم أعضاؤها روادًا وقادة من كل من القطاعين العام والخاص بالقارة السمراء.

ويتيح انعقاد قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا للعام 2023 استعراض آليات تطوير اللجنة الاستشارية متعددة التخصصات، وتحديد أهداف وطموحات الحكومات والمستثمرين والشركات في إفريقيا وتشكيل وتطوير برنامج لتحقيق أهدافهم في جميع أنحاء القارة.

ويمثل أعضاء اللجنة تمثيلًا عالميًا لكبار صانعي القرار من القطاعين العام والخاص، ويمتدون عبر موفري حلول التمويل والاستثمار والبنية التحتية والطاقة لضمان أن يعكس برنامج هذا العام احتياجات إفريقيا ويدعمه سلسلة القيمة العالمية للطاقة.

وتشمل المنظمات المشاركة في قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا للعام 2023 Oando وGreenco وANZA Capital وEPRA وFreeport Saldanha وRMB وNedbank وABSA وGE Power.