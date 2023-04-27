سائق يتهم طليقته بختان طفلته:"مكنتش أعرف ومش هسيب حق بنتي"

بعد عودته من عمله في القاهرة وعلمه من أهالي المنطقة التي تقيم فيها طليقته بقيامها بإجراء عملية ختان لابنته 9 سنوات، قرر أن يلجأ للقانون وتحرير محضرًا بقسم شرطة مدينة دشنا شمالي قنا.

عماد أحمد عبدالرحيم، سائق من قرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حرر محضرًا اتهم فيه طليقته وشقيقها بإجراء عملية ختان لطفلته دون الحصول على موافقته ودون علم مسبق منه خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالرحيم، لـ"الدستور" إنه يعمل سائق بمحافظة القاهرة، وانفصل عن زوجته منذ قرابة 4 سنوات بعد خلافات بينهما، لافتا إلي أنه تربي طفلتين قد أنجبهما منها، فالأولى عمرها 9 سنوات والأخرى تبلغ من العمر 4 سنوات.

وتابع عبدالرحيم في سياق تصريحاته أنه تعود على رؤية طفلتيه بعد عودته من عمله في أحد الأندية بجوار قريته، وذلك وفقا لحكم الرؤيا الصادر من المحكمة، مشيرًا إلى أنه عاد من عمله لقضاء إجازة عيد الفطر منذ أيام قليلة، وتواصل مع أسرة طليقته من أجل رؤية الأطفال وشراء ملابس العيد لهما.

وأضاف عبدالرحيم أن طليقته وأسرتها رفضا رؤيته لأطفاله، فقرر سؤال أهالي المنطقة التي تقيم فيها الأسرة، مؤكدًا أن أهالي المنطقة ذكروا له أن طليقته أجرت عملية ختان لطفلته الكبري، حسبما ذكر.

وأورد والد الطفلة أنه لم يكن على علم بقيام طليقته بإجراء عملية الولادة لطفلته الكبرى، ولم تحصل طليقته على موافقته من الأساس:"مكنتش أعرف حاجة وجيت من السفر عشان أشوف عيالي وأجيبلهم ملابس العيد، لكني فوجئت بما حدث فقررت تحرير محضر بالواقعة عشان عايز حق بنتي".

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد قيام، عماد عبدالرحيم، سائق ومقيم بقرية العطيات التابعة لمدينة دشنا، بتحرير محضر أتهم فيه طليقته بختان طفلته منار، البالغة من العمر 9 سنوات، دون الحصول على موافقته ودون علمه خلال سفره لمحافظة القاهرة.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 1601 إدارى دشنا، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة