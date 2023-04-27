إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر خلال حملات على أسواق سفاجا

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الحملات التي قامت بها الإدارة الصحية بسفاجا، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وإدارة سفاجا الصحية تم شن حملات المكبرة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري والتلاعب.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر متنوعة ما بين ممارسة أنشطة دون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلاً عن ضبط وإعدام ٧٤ كيلو حوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 15 منشأة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة خلال الأيام الماضية، مشدداً على الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين للتعامل الفوري.

حملات مرورية على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير بسفاجا

كما تابع رئيس مدينة سفاجا الخميس، عمل لجنة إدارة المواقف، لمتابعة وفحص خطوط سير السيارات والتأكد من انتظامها في السير من الصباح الباكر.

أكد رئيس مدينة سفاجا أن عمل اللجنة سوف يستمر على مدار الأيام المقبلة؛ للتأكد من الالتزام بخطوط سير سيارات السرفيس وسيارات الأجرة وللوقوف على مدى التزام سيارات النقل الثقيل الموجهة من وإلى الميناء بالطريق الخاص بها، بالتنسيق مع إدارة المرور.

ووجه رئيس المدينة بضرورة عمل حملات تستهدف منع الانتظار أمام المدارس ومحيطها، من خلال تمركز أفراد من إدارة المرور في الأماكن الحيوية على مدار اليوم، مع التشديد على الالتزام بخطوط السير، ومنع الانتظار الخاطئ ومنع المواقف العشوائية وتعطيل حركة المرورية.