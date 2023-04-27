ضمن احتفالات اعياد سيناء ..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بانوراما التنمية الرياضية باستاد العريش بمشاركة ٢٠٠٠ مشارك ومشاركة من أبناء سيناء، وذلك ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء بمحافظة شمال سيناء لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة.

يأتى ذلك خلال قيام الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

وزير الشباب والرياضة يشهد بانوراما التنمية الرياضية بشمال سيناء

بدأ الكرنفال بماراثون رياضي وعروض ولقاءات للمشروعات القومية ثم إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث ومعسكر الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمشاركة ٥٠٠ فتاة وأيضًا فريق النسور للياقة البدنية بشمال سيناء، ومشروع ألف بنت ألف حلم، والمشروع الرياضي للفتاة والمرأة، والمشروع الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة ثم ختام للأنشطة المنفذة.

وزير الشباب والرياضة يشهد بانوراما التنمية الرياضية بشمال سيناء

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم باستراتيجية متطورة لبناء الشباب السيناوي واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها، من خلال خطط لتنمية الشباب والنشء والطلائع على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والتقني وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم؛ لتوفير فرص العمل التي تواكب متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص.

وزير الشباب والرياضة يشهد بانوراما التنمية الرياضية بشمال سيناء

حضر اللقاء كل من اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير للأداء الرياضي، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، الدكتور إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي.