وكيل "تعليم دمياط" يتفقد استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة فارسكور التعليمية، بينها مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات، وناصر الثانوية بشرباص.

وتابع وكيل الوزارة تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لأداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

وأكدت منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

واعتمدت محافظ دمياط جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

ووجهت المحافظ مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الأمكانيات، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.