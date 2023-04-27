الكرملين: بوتين يهاتف أردوغان اليوم وعلاقتنا مع أوروبا عند أدنى مستوى

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري مكالمة مع نظيره التركي في وقت لاحق اليوم .

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد قال "بيسكوف" تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعاني من مشاكل صحية، إن روسيا لا معلومات لديها بشأن تقارير عن مشكلات صحية يعانيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين،"نرحب بأي شيء يمكنه أن ينهي النزاع في وقت أقرب"، ولكنه شدد على أن "روسيا لا تزال تحتاج إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا".

وتابع "بيسكوف"، إن العلاقات مع الدول الأوروبية عند أدنى مستوى ممكن وإن كل موجة من طرد الدبلوماسيين الروس تقلص المجال المتاح أمام الدبلوماسية وسيتم الرد عليها بالمثل.

- أول تعليق روسي على المشروع الأمريكي بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991

قال نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت مشروع، إن قرار مجلس النواب الأمريكي بعودة أوكرانيا إلى حدود 1991 أمر مستبعد تماما، ووصف الأمر بالتكهنات والهراء السياسي.

وقال ميخائيل شيريميت، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، بأن "عودة أوكرانيا إلى حدود 1991 هو أمر غير وارد بالمرة، فروسيا لا تتاجر بأراضيها، وشبه جزيرة القرم وخيرسون وزابوروجيه وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هي أراض روسية تاريخيا، طورتها روسيا وأعيد توحيدها الآن وإلى الأبد، وجميع البيانات والإنذارات التي تصدر عن كييف ومن القيمين عليها في الخارج ليس سوى تكهنات وهراء سياسي".